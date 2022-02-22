Патрули и проверка документов. Днестровскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Днестровскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Прилегающую к ГЭС территорию патрулируют правоохранители, они проверяют документы и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Сообщается, что прилегающая к Днестровской ГЭС взята под усиленную охрану. На ней проводится комплекс превентивных мер. В частности, патрулирование прилегающей местности и наблюдение.

"Будет оцениваться существующая обстановка вокруг ГЭС, а также проверяться документы и транспортные средства", - предупредили в МВД.