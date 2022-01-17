Патроны и взрывчатка: СБУ обнаружила тайник боевиков на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник боевиков с оружием и боеприпасами в районе ООС. Там хранились взрывчатка и боевые гранаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Тайник был обустроен в одном из населенных пунктов Сватовского района на территории частного домовладения. Установлено, что там проживает местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - пишет пресс-служба.

Сейчас СБУ устанавливает причастность местного жителя к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР" или диверсионных групп боевиков.

Среди изъятого:

1 кг тротила;

реактивная противотанковая граната;

2 гранаты РГД-5 и запалы УДО;

более 70 единиц патронов для огнестрельного оружия.

Изъятое вооружение было направлено на экспертизу.

Фото: СБУ обнаружила тайник боевиков на Донбассе (фото ssu.gov.ua)