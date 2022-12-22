ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Patriots можуть допомогти Україні захищати свободу, - Зеленський Конгресу

Новость на русском →
США, Четвер 22 грудня 2022 03:12
Patriots можуть допомогти Україні захищати свободу, - Зеленський Конгресу Володимир Зеленський (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський під час візиту до США 21 грудня заявив, що допомога американців є дуже важливою для України, щоб не лише вистояти, а й домогтися перелому на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.

"Якщо ваші "Patriots" зупинять терор росіян проти наших міст, це дозволить нашим патріотам на повну силу захищати нашу свободу", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Росія у своїх атаках на українські міста знайшла союзника - Іран.

"Іран відправив сотні смертоносних дронів до РФ, вони стали загрозою наглій критичній інфраструктурі - один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони вдарять по ваших інших союзниках, якщо ви не зупините їх зараз", - додав він.

Нагадаємо, що 21 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом в Білому домі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Конгресс США
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу