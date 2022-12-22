Patriots можуть допомогти Україні захищати свободу, - Зеленський Конгресу

Володимир Зеленський під час візиту до США 21 грудня заявив, що допомога американців є дуже важливою для України, щоб не лише вистояти, а й домогтися перелому на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України в Конгресі США.

"Якщо ваші "Patriots" зупинять терор росіян проти наших міст, це дозволить нашим патріотам на повну силу захищати нашу свободу", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Росія у своїх атаках на українські міста знайшла союзника - Іран.

"Іран відправив сотні смертоносних дронів до РФ, вони стали загрозою наглій критичній інфраструктурі - один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони вдарять по ваших інших союзниках, якщо ви не зупините їх зараз", - додав він.