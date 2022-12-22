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Patriots могут помочь Украине защищать свободу, - Зеленский Конгрессу

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Четверг 22 декабря 2022 03:12
Patriots могут помочь Украине защищать свободу, - Зеленский Конгрессу Владимир Зеленский (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский во время визита в США 21 декабря заявил, что помощь американцев очень важна для Украины, чтобы не только выстоять, но и добиться перелома на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины в Конгрессе США.

"Если ваши "Patriots" остановят террор россиян против наших городов, это позволит нашим патриотам в полную силу защищать нашу свободу", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Россия в своих атаках на украинские города нашла союзника - Иран.

"Иран отправил сотни смертоносных дронов в РФ, они стали угрозой наглой критической инфраструктуре - один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, когда они ударят по вашим другим союзникам, если вы не остановите их сейчас", - добавил он.

Напомним, что 21 декабря Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Белом доме.

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