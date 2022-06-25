Не только патриотизм: почему украинские бренды сейчас имеют шанс на "прыжок"

Он отметил, что очень похожие тенденции наблюдались в 2015-2016 годах, когда на рынке появились или увеличили свою долю такие украинские бренды одежды как VOVK, Must Have, Goldi, a.Tan и другие.

"Тем более что сейчас, после окончательного ухода российских операторов, в успешных торговых центрах начинают появляться качественные торговые площади, спрос на которые по объективным причинам невелик. Этим уже сейчас пытаются воспользоваться некоторые украинские бренды. И они действительно могут в этом преуспеть", - предполагает Гаврюшин.

Напомним, также стало известно, когда международные сети, в том числе и McDonalds, могут возобновить свою работу в Украине.

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