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Не тільки патріотизм: чому українські бренди зараз мають шанс на "стрибок"

Фото: українські бренди зараз мають шанс на підвищення попиту серед споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бренди зараз можуть зробити якісний стрибок на попит своєї продукції. Це пов'язано не тільки з хвилею патріотичних настроїв, а й на тлі призупинення роботи зарубіжних компаній.

Про це в колонці для РБК-Україна розповів голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

Він зазначив, що дуже схожі тенденції спостерігалися у 2015-2016 роках, коли на ринку з'явилися або збільшили свою частку такі українські бренди одягу як VOVK, Must Have, Goldi, a.Tan та інші.

"Тим більше що зараз, після остаточного відходу російських операторів, в успішних торгових центрах починають з'являтися якісні торгові площі, попит на які з об'єктивних причин невеликий. Цим вже зараз намагаються скористатися деякі українські бренди. І вони дійсно можуть в цьому досягти успіху", - припускає Гаврюшин.

Нагадаємо, також стало відомо, коли міжнародні мережі, зокрема і McDonalds, можуть відновити свою роботу в Україні.

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