Не Patriot. Стало відомо, чим збили російський Ту-22М3

Російський літак Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомили джерела в Силах оборони.
Як розповіли виданню власні джерела, мова йде про ЗРК С-200, який було модифіковано фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України.
Нагадаємо, що сьогодні під час ворожої масованої атаки українські воїни знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3, 15 із 22 ракет та 14 дронів "Шахед".
Таким чином, вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом із ГУР знищили далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Також вперше Україною було знищено дві такі ракети.
Тим часом у Міноборони РФ також підтверджують падіння ракетоносця. Але там кажуть, що попередньо причиною аварії буцімто стала "технічна несправність". Там також додають, що на борту було четверо членів екіпажу. Двоє з них катапультувалися та госпіталізовані, третій загинув, а четвертого ще шукають.
Додамо, що бомбардувальник ТУ-22М3 російські ПС часто використовують під час атаки на мирні міста України. Цей літак є носієм руйнівної ракети Х-22, яка є протикорабельною, але окупанти застосовують її по наземним цілям, внаслідок чого завдають суттєвих руйнувань.
Більше про цей бомбардувальник читайте в матеріалі РБК-Україна "Літак для ядерної війни. Головне про Ту-22М3 та його ракети Х-22: характеристики".
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