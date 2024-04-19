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Не Patriot. Стало відомо, чим збили російський Ту-22М3

Фото: Ту-22М3 вдалося збити з комплексу С-200 (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російський літак Ту-22М3 був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили джерела в Силах оборони.

Як розповіли виданню власні джерела, мова йде про ЗРК С-200, який було модифіковано фахівцями Головного управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про збиття Ту-22М3

Нагадаємо, що сьогодні під час ворожої масованої атаки українські воїни знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3, 15 із 22 ракет та 14 дронів "Шахед".

Таким чином, вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом із ГУР знищили далекий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет Х-22. Також вперше Україною було знищено дві такі ракети.

Тим часом у Міноборони РФ також підтверджують падіння ракетоносця. Але там кажуть, що попередньо причиною аварії буцімто стала "технічна несправність". Там також додають, що на борту було четверо членів екіпажу. Двоє з них катапультувалися та госпіталізовані, третій загинув, а четвертого ще шукають.

Додамо, що бомбардувальник ТУ-22М3 російські ПС часто використовують під час атаки на мирні міста України. Цей літак є носієм руйнівної ракети Х-22, яка є протикорабельною, але окупанти застосовують її по наземним цілям, внаслідок чого завдають суттєвих руйнувань. 

 

Більше про цей бомбардувальник читайте в матеріалі РБК-Україна "Літак для ядерної війни. Головне про Ту-22М3 та його ракети Х-22: характеристики".

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