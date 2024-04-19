Не Patriot. Стало известно, чем сбили российский Ту-22М3

Российский самолет Ту-22М3 был сбит с зенитного ракетного комплекса С-200.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны.
Как рассказали изданию собственные источники, речь идет о ЗРК С-200, который был модифицирован специалистами Главного управления разведки Минобороны Украины.
Напомним, что сегодня во время вражеской массированной атаки украинские воины уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3, 15 из 22 ракет и 14 дронов "Шахед".
Таким образом, впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР уничтожили далекий стратегический бомбардировщик Ту-22М3, являющийся носителем крылатых ракет Х-22. Также впервые Украиной были уничтожены две такие ракеты.
Между тем в Минобороны РФ также подтверждают падение ракетоносца. Но там говорят, что предварительно причиной аварии стали "техническая неисправность". Там также добавляют, что на борту находились четверо членов экипажа. Двое из них катапультировались и госпитализированы, третий погиб, а четвертого еще ищут.
Добавим, что бомбардировщик ТУ-22М3 российские ВС часто используют при атаке на мирные города Украины. Этот самолет является носителем разрушительной ракеты Х-22, которая является противокорабельной, но оккупанты применяют ее по наземным целям, в результате чего наносят существенные разрушения.
Больше об этом бомбардировщике читайте в материале РБК-Украина "Самолет для ядерной войны. Главное о Ту-22М3 и его ракетах Х-22: характеристики".
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