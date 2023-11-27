Patriot себе показав. Ігнат розповів, скільки "Кинжалів" збила ППО ЗСУ

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинжалів".Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", - сказав полковник.

Представник ПС зазначив, що станом на вересень минулого року із ЗРК у Сил оборони не було західних зразків озброєння - лише "радянське".

Ситуація із західними ЗРК

"Так, комплекс С-125 у невеликій кількості. Так, "Оса" в ППО Сухопутних військ. Так, "Шилка", зенітки. Не було жодних мобільних вогневих груп. Ми почали знищувати ворожі ракети та дрони переважно ракетами Бук-М1 і С -300", - каже він.

На початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів Україна постійно зверталася до країн-партнерів із проханнями або "закрити" наше небо, або надати Силам оборони для цього інструменти.

"У жовтні 2022 року ми отримали перші комплекси від партнерів: коли почалися (російські) обстріли (української) інфраструктури, до нас надійшли перші NASAMS. Дві батареї, в яких було лише 3 установки. Цього було дуже мало. Далі прийшла батарея IRIS-T. Це теж пішло на столичний напрямок, тому що на Київ тоді летіло все", - розповів Ігнат.

Захист неба Києва

У цьому контексті він пояснив, що насправді найкраще прикриваються ті напрямки, куди найбільше б'є противник.

"І протягом шести місяців важкого опалювального сезону левову частку ударів узяв на себе саме Київ", - зазначив полковник.

Також представник ПС додав, що такі західні комплекси не передовий ставити було не можна, тому що російські загарбники могли їх знищити там своєю артилерією.

Стовідсотковий результат

"І NASAMS, і IRIS-T чудово відпрацьовують, дають 100% результат: одна ракета йде на одну ціль. Партнери це бачать – і дають нам ще кілька систем, ми направляємо їх в інші регіони... Але все одно цього мало - дуже великий видаток ракет. Плюс виснаження ППО, техніка ламається", - розповів речник.

За словами представника Повітряних сил, для того, щоб захиститися зараз від балістичних ракет, Силам оборони потрібно мати наземні системи "з сучасними ракетами, як у Patriot, який довів, що він збиває "Кинжали" - вперше це сталося 4 травня.

Збиття "Кинджалів"

Нагадаємо, раніше українське ППО не могло збивати ракети "Кинжал", проте з появою на озброєнні армії ЗРК Patriot це стало можливим.

Так, видання Defence Express повідомило, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Після того, вночі 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами", і сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Додамо, що 26 липня над Хмельницькою областю ППО ЗСУ також збила російські "Кинжали", і в обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки.

Скільки ракет у Росії

На початку листопада представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, що зараз у Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Йдеться про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22/Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 - 350 кілометрів.