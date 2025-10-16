Patriot проти балістики: у Повітряних силах пояснили, як захищатимуть міста

Як працює Patriot

"Patriot працює по балістиці в радіусі близько 25 кілометрів. Одна батарея може перехоплювати такі цілі. Тим паче щоб прикривати велике місто і об’єкт, який там знаходиться, потрібно декілька батарей, щоб уникнути потрапляння з різних напрямків", - сказав Ігнат.

За його словами, система технічно "дивиться" під певним кутом, тому її ефективне розгортання потребує кількох позицій.

Ігнат додав, що потреба у таких системах для України "доволі таки на часі".

Він також нагадав про зонально-об’єктове прикриття в державі - ППО розгорнута у різних регіонах для захисту ключових напрямків.

Терміни постачання систем

На запитання про терміни постачання Ігнат відповів, що дати відомі "обмеженому колу людей", оскільки їх зазвичай не оприлюднюють.

"По факту, коли вже заявлять партнери, що вони там передали, звісно, буде вирішено, куди посилювати, на який напрямок. Це вже вище військове керівництво вирішує, де саме є більша загроза і що треба захистити на тому чи іншому напрямку", - сказав він.

Водночас Ігнат зазначив, що цієї осені в Україну мають прибути дві системи Patriot , і додав, що нині такі комплекси вже розміщені в різних регіонах - на заході, у центрі, на півдні та на півночі. Конкретні місця їхньої дислокації не розголошуються.