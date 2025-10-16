Patriot проти балістики: у Повітряних силах пояснили, як захищатимуть міста

Одна батарея Patriot працює по балістиці в радіусі близько 25 кілометрів. І щоб прикрити місто потрібно декілька таких батарей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Patriot працює по балістиці в радіусі близько 25 кілометрів. Одна батарея може перехоплювати такі цілі. Тим паче щоб прикривати велике місто і об’єкт, який там знаходиться, потрібно декілька батарей, щоб уникнути потрапляння з різних напрямків", - сказав Ігнат.
За його словами, система технічно "дивиться" під певним кутом, тому її ефективне розгортання потребує кількох позицій.
Ігнат додав, що потреба у таких системах для України "доволі таки на часі".
Він також нагадав про зонально-об’єктове прикриття в державі - ППО розгорнута у різних регіонах для захисту ключових напрямків.
На запитання про терміни постачання Ігнат відповів, що дати відомі "обмеженому колу людей", оскільки їх зазвичай не оприлюднюють.
"По факту, коли вже заявлять партнери, що вони там передали, звісно, буде вирішено, куди посилювати, на який напрямок. Це вже вище військове керівництво вирішує, де саме є більша загроза і що треба захистити на тому чи іншому напрямку", - сказав він.
Водночас Ігнат зазначив, що цієї осені в Україну мають прибути дві системи Patriot , і додав, що нині такі комплекси вже розміщені в різних регіонах - на заході, у центрі, на півдні та на півночі. Конкретні місця їхньої дислокації не розголошуються.
Це американська зенітно-ракетна система, призначена для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет.
Комплекс здатен виявляти та знищувати цілі на відстані до 150 км, а проти балістичних ракет ефективний у радіусі близько 25 км.
Система включає радар, пункт управління та пускові установки з ракетами. Patriot вважається однією з найефективніших систем протиповітряної оборони у світі й активно використовується для захисту українських міст від російських ракетних атак.
Нагадаємо, під час учорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро. Кошти спрямують на посилення систем протиповітряної оборони, зокрема Україна отримає ракети для комплексів Patriot.