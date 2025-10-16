Patriot против баллистики: в Воздушных силах объяснили, как будут защищать города

Одна батарея Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. И чтобы прикрыть город нужно несколько таких батарей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 километров. Одна батарея может перехватывать такие цели. Тем более чтобы прикрывать большой город и объект, который там находится, нужно несколько батарей, чтобы избежать попадания с разных направлений", - сказал Игнат.
По его словам, система технически "смотрит" под определенным углом, поэтому ее эффективное развертывание требует нескольких позиций.
Игнат добавил, что потребность в таких системах для Украины "довольно таки актуальна".
Он также напомнил о зонально-объектовом прикрытии в государстве - ПВО развернута в разных регионах для защиты ключевых направлений.
На вопрос о сроках поставки Игнат ответил, что даты известны "ограниченному кругу людей", поскольку их обычно не обнародуют.
"По факту, когда уже заявят партнеры, что они там передали, конечно, будет решено, куда усиливать, на какое направление. Это уже высшее военное руководство решает, где именно есть большая угроза и что надо защитить на том или ином направлении", - сказал он.
В то же время Игнат отметил, что этой осенью в Украину должны прибыть две системы Patriot, и добавил, что сейчас такие комплексы уже размещены в разных регионах - на западе, в центре, на юге и на севере. Конкретные места их дислокации не разглашаются.
Это американская зенитно-ракетная система, предназначенная для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет.
Комплекс способен обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии до 150 км, а против баллистических ракет эффективен в радиусе около 25 км.
Система включает радар, пункт управления и пусковые установки с ракетами. Patriot считается одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны в мире и активно используется для защиты украинских городов от российских ракетных атак.
Напомним, во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на более чем 2 млрд евро. Средства направят на усиление систем противовоздушной обороны, в частности Украина получит ракеты для комплексов Patriot.