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Patriot продовжує виконувати завдання у прифронтових районах, - Повітряні сили

Четвер 14 березня 2024 14:27
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Patriot продовжує виконувати завдання у прифронтових районах, - Повітряні сили Фото: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram.

За його словами, росіяни продовжують атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами.

Повітряні сили, зазначив Олещук, залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо сковувати дії ворожих "сушок", а при нагоді - знищувати противника.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта", - заявив він.

Відзначимо, раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що загарбники нібито знищили дві установки Patriot ракетами "Іскандер". Проте офіційної інформації про знищення озброєння не надходила.

Patriot для України

Україна почала отримувати зенітні ракетні комплекси Patriot від союзників ще минулого року. Це одна з двох систем у наших захисників, яка здатна збивати балістичні ракети.

Patriot передали Україні США, Німеччина та Нідерланди.

Востаннє про постачання ЗРК в Україну повідомлялося 14 грудня минулого року.

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