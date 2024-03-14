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Patriot продолжает выполнять задачи в прифронтовых районах, - Воздушные силы

Четверг 14 марта 2024 14:27
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Patriot продолжает выполнять задачи в прифронтовых районах, - Воздушные силы Фото: командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot продолжают выполнять боевые задачи в определенных районах прифронтовых территорий.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram.

По его словам, россияне продолжают атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами.

Воздушные силы, отметил Олещук, привлекают все доступные средства и инструменты, чтобы противодействовать вражеской тактической авиации, держать ее на расстоянии, насколько это возможно сковывать действия вражеских "сушек", а при случае - уничтожать противника.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий. Ежедневно выполняют боевые задачи и наши летчики, героически уничтожая оккупанта", - заявил он.

Отметим, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что захватчики якобы уничтожили две установки Patriot ракетами "Искандер". Однако официальной информации об уничтожении вооружения не поступала.

Patriot для Украины

Украина начала получать зенитные ракетные комплексы Patriot от союзников еще в прошлом году. Это одна из двух систем у наших защитников, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Patriot передали Украине США, Германия и Нидерланды.

Последний раз о поставках ЗРК в Украину сообщалось 14 декабря прошлого года.

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