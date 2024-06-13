Patriot, F-16 і російські активи. Що Зеленський сказав лідерам "Великої сімки"

На початку свого виступу президент подякував всім учасникам саміту. Зокрема за спільну безпекову декларацію "Групи семи", яка була укладена торік 12 липня.

А також за те, що кожна з країн групи погодилась підписати окремі угоди з Україною. Сьогодні, за словами Зеленського будуть підписані останні угоди, а саме зі Сполученими Штатами та Японією.

Patriot та F-16 для України

Зеленський пояснив, що з кожним з учасників саміту він обговорює кілька речей, які максимально потрібні українським військовим: ППО, і передусім Patriot, які збивають усі російські ракети.

Він також згадав, що нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив український захист від російських ударів.

"Але ми ще в пошуку додаткових Patriot і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів", - наголосив глава держави.

Відновлення України

Президент нагадав, що цього тижня в Німеччині відбулася Конференція щодо відновлення України. Він зазначив, що дану конференцію відвідали і самі учасники "Групи семи".

"І я говорив, інші говорили - нам потрібен чіткий план відновлення України. Схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни. Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ - декларацією відновлення", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що в нього вірять і дбають про його настання так само як і про оборону.

"Це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму - підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", - підкреслив він.

Російські активи

Зеленський пояснив, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною.

"Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", - підкреслив він.

Президент також зауважив, що також варто створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів.

Український президент також нагадав учасникам, що вже цього тижня відбудеться Глобальний саміт миру. Та нагадав, що на першому Саміті увага буду зосереджена на трьох пунктах: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих.

"Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки - ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити", - додав глава держави.