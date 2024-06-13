Столтенберг: НАТО завтра погодить координацію військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я очікую, що завтра міністри погодять план НАТО щодо координації допомоги у сфері безпеки та навчання. Це означає, що підтримка НАТО буде більш твердою, а також більш передбачуваною", - заявив генсек.

За його словами, він також запропонував, щоб країни НАТО щороку виділяли 40 млрд євро на допомогу Україні.

"Ми повинні погодити це на рівні 40 млрд на рік на довгостроковий період. Тоді Україна матиме передбачуваність підтримки. Тому моя пропозиція - це мінімум 40 млрд на рік і використання ВВП для розподілу навантаження", - додав Столтенберг.

Він уточнив, що йдеться лише про військову допомогу в рамках такої ініціативи.