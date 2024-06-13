Patriot, F-16 и российские активы. Что Зеленский сказал лидерам "Большой семерки"

В начале своего выступления президент поблагодарил всех участников саммита. В частности, за совместную декларацию безопасности "Группы семи", которая была заключена в прошлом году 12 июля.

А также за то, что каждая страна группы согласилась подписать отдельные соглашения с Украиной. Сегодня, по словам Зеленского, будут подписаны последние соглашения, а именно с Соединенными Штатами и Японией.

Patriot и F-16 для Украины.

Зеленский объяснил, что с каждым из участников саммита он обсуждает несколько вещей, максимально нужных украинским военным: ПВО, и прежде всего Patriot, которые сбивают все российские ракеты.

Он также упомянул, что недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило украинскую защиту от российских ударов.

"Но мы еще в поиске дополнительных Patriot и нуждаемся и в дальнейшем таких же сильных шагов, как были сделаны для нашей дальнобойности. Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества обучающих центров для пилотов", - подчеркнул глава государства.

Восстановление Украины

Президент напомнил, что на этой неделе в Германии прошла Конференция по восстановлению Украины. Он отметил, что данную конференцию посетили и сами участники "Группы семи".

"И я говорил, другие говорили - нам нужен четкий план восстановления Украины. Сходен с тем, как был план Маршалла для Европы после войны. Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже общей декларацией G7+ - декларацией восстановления", - сказал Зеленский.

Он объяснил, что это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что в него верят и заботятся о его наступлении, равно как и об обороне.

"Это может быть идеальным решением с точки зрения своевременности и символизма - подготовить декларацию восстановления как раз к саммиту НАТО в Вашингтоне и принять ее на саммите", - подчеркнул он.

Российские активы

Зеленский объяснил, что будет справедливым, когда именно Россия будет платить за ущерб, причиненный российской войной.

"Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план. И это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что также следует создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов.

Украинский президент также напомнил участникам, что уже на этой неделе пройдет Глобальный саммит мира. Но напомнил, что на первом Саммите внимание будет сосредоточено на трех пунктах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных.

"Возможно, Саммит станет шагом и в отношении более широкой энергетической безопасности - мы должны сделать невозможным российские удары по нашей территории, и есть идеи, как это обеспечить", - добавил глава государства.