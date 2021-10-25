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Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

Автор: Дмитрий Левицкий

Вселенский патриарх Варфоломей был выписан из больницы Университета Джорджа Вашингтона, куда его госпитализировали по прибытии в США. Патриарх продолжит программу своего визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратия Зорю.

О выписке из больницы, по словам Зари, рассказал архиепископ Элпидофор. Сейчас вселенский патриарх Варфоломей уже покинул здание американской больницы.

"Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита", - рассказал Зоря.

Напомним, вчера стало известно, что в США госпитализировали вселенского патриарха Варфоломея вскоре после его прибытия в страну.

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Патриарх Варфоломей