Патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

Вселенский патриарх Варфоломей был выписан из больницы Университета Джорджа Вашингтона, куда его госпитализировали по прибытии в США. Патриарх продолжит программу своего визита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины Евстратия Зорю.
О выписке из больницы, по словам Зари, рассказал архиепископ Элпидофор. Сейчас вселенский патриарх Варфоломей уже покинул здание американской больницы.
"Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита", - рассказал Зоря.
Напомним, вчера стало известно, что в США госпитализировали вселенского патриарха Варфоломея вскоре после его прибытия в страну.