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Патріарха Варфоломія виписали з лікарні в США

Автор: Дмитро Левицький

Вселенський патріарх Варфоломій був виписаний з лікарні Університету Джорджа Вашингтона, куди його госпіталізували після прибуття в США. Патріарх продовжить програму свого візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України Євстратія Зорю.

Про виписку з лікарні, за словами Зорі, розповів архієпископ Елпідофор. Наразі вселенський патріарх Варфоломій вже залишив будівлю американської лікарні.

"Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту", - розповів Зоря.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в США госпіталізували вселенського патріарха Варфоломія незадовго після його прибуття в країну.

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Патріарх Варфоломій