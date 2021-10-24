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Госпитализация патриарха Варфоломея в США: что известно

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США, Воскресенье 24 октября 2021 23:02
Госпитализация патриарха Варфоломея в США: что известно Фото: патриарх Варфоломей (orthodoxia.info)
Автор: Анна Полисученко

Появились подробности госпитализации патриарха Варфоломея в США. Он попал в больницу на второй день своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Греческой православной архиепископии Америки.

Перед сегодняшней службой в соборе Святой Софии вселенский патриарх Варфоломей почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и расписания мероприятий по прибытии. Его врач из предосторожности посоветовал отвезти его в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.

"В настоящее время патриарх чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведет ночь в больнице для наблюдения и, как ожидается, будет выписан завтра утром", - говорится в сообщении.

Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.

Ранее мы писали, что патриарх Варфоломей в ходе визита в США попал в больницу.

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Патриарх Варфоломей
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