Патріарх Варфоломій закликав до обміну "всіх на всіх" між Україною та Росією

Обмін "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Україна розглядає можливість проведення обміну за принципом "всіх на всіх".

На католицький Великдень, 31 березня, Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх". Українська влада відреагувала на це, заявивши, що підтримує ініціативу, але Росія у традиційній для неї манері виступає "проти".

Президент Володимир Зеленський також висловився про ідею обміну "всіх на всіх". На його думку, це можна зробити до завершення війни.

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