Патриарх Варфоломей призвал к обмену "всех на всех" между Украиной и Россией

Вселенский Патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послание Варфоломея.
В ходе литургии духовный лидер православных христиан заявил, что поддерживает идею общественного движения "Наш выход" по обмену "всех на всех" между Украиной и РФ.
"Мы молимся за справедливый мир в многострадальной Украине. Духовно мы поддерживаем инициативу "Нашего выхода" по обмену военнопленными между Россией и Украиной по случаю великого праздника Пасхи. Это было бы очень конкретным выражением силы Воскресения. Мы молим Господа милости просветить наши умы и сердца, чтобы мы могли идти по пути истины и свободы, полные воскресения и надежды, с воскресшим Христом на наших устах", - заявил Патриарх.
Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина рассматривает возможность проведения обмена по принципу "всех на всех".
На католическую Пасху, 31 марта, Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену "всех на всех". Украинские власти отреагировали на это, заявив, что поддерживают инициативу, но Россия в традиционной для нее манере выступает "против".
Президент Владимир Зеленский также высказался об идее обмена "всех на всех". По его мнению, это можно сделать до завершения войны.
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