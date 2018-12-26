Патриарх Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за переименования УПЦ

Фото: патриарх Кирилл (kremlin.ru)

Кирилл предрек репрессии после переименования УПЦ Московского патриархата

Из-за закона, который обязывает Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата сменить название, могут возникнуть кровавые конфликты. Об этом заявил предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Кирилл назвал закон, который приняла Верховная рада Украины, ультиматумом. По его мнению, за сменой названия УПЦ Московского патриархата последуют репрессии.

"В Украине сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", - заявил Кирилл.

Напомним, УПЦ Московского патриархата заявила, что подаст в Конституционный суд жалобу на закон о переименовании.

"Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - отметил глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов.

22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №5309, которым парламент обязал УПЦ переименоваться в Русскую православную церковь. В то же время он подчеркнул, что никакого ограничения конституционных прав не будет.