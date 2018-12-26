Патріарх Кирило передрік "криваві конфлікти" через перейменування УПЦ

Фото: патріарх Кирило (kremlin.ru)

Кирило передрік репресії після перейменування УПЦ Московського патріархату

Через закон, який зобов'язує Українську православну церкву (УПЦ) Московського патріархату змінити назву, можуть виникнути криваві конфлікти. Про це заявив предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, Кирило назвав закон, який прийняла Верховна рада України, ультиматумом. На його думку, за зміною назви УПЦ Московського патріархату підуть репресії.

"В Україні сильний у вірі, емоційний народ, і, звичайно все те, що може відбуватися навколо храмів, має ризик обернутися кривавими конфліктами", - заявив Кирило.

Нагадаємо, УПЦ Московського патріархату заявила, що подасть до Конституційного суду скаргу на закон про перейменування.

"Так як має місце порушення конституційних норм і принципів, ми ініціюємо звернення до Конституційного суду", - зазначив голова юридичного відділу УПЦ (МП) протоєрей Олександр Бахов.

22 грудня президент України Петро Порошенко підписав законопроект №5309, яким парламент зобов'язав УПЦ перейменуватися на Російську православну церкву. У той же час він підкреслив, що жодного обмеження конституційних прав не буде.