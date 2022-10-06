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Патріарх Кирил закликав два наступних дні молитися за здоров’я Путіна

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Росія, Четвер 06 жовтня 2022 22:17
Патріарх Кирил закликав два наступних дні молитися за здоров’я Путіна Фото: президент РФ Володимир Путін, патріарх Кирил (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Патріарх Кирил запропонував духовенству та віруючим два дні "молитися за здоров'я" президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РПЦ.

Патріарх Кирил закликав духовенство та віруючих "молитися за здоров'я" Володимира Путіна на честь його 70-річчя протягом двох днів. Патріархія затвердила тексти для двох різних молитов.

"Патріарх Кирило вважав за необхідне всім віруючим "піднести цього дня старанну домашню молитву про здоров'я Глави Держави Російської". Молитися про здоров'я президента священики будуть у день його народження, 7 жовтня, і наступного дня, коли святкують Сергія Радонезького", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кирил запропонував росіянам "змити гріхи" в обмін на смерть на війні проти України.

Раніше Папа Римський Франциск закликав священнослужителів не використати релігію для виправдання "зла війни", натякаючи на патріарха Кирила.

Також ми писали, що Кабмін схвалив запровадження санкцій проти патріарха Кирила за його підтримку війни РФ проти України.

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