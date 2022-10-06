Патриарх Кирилл призвал два следующих дня молиться за здоровье Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу РПЦ .

Патриарх Кирилл призвал духовенство и верующих "молиться о здоровье" Владимира Путина в честь его 70-летия в течение двух дней. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.

"Патриарх Кирилл считал необходимым всем верующим "поднести в этот день усердную домашнюю молитву о здоровье Главы Государства Российского". Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергея Радонежского", - говорится в сообщении.