Патріарх Філарет потрапив до лікарні: ПЦУ закликала вірян молитися

Патріарха Православної церкви України Філарета госпіталізували в одну з київських лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Київської Митрополії ПЦУ.

Погіршення стану здоров'я

"У зв'язку з погіршенням стану здоров'я через загострення хронічних хвороб Святійший Патріарх Філарет був госпіталізований у медичний заклад у Києві", - йдеться в повідомленні Митрополії.

Заклик до молитви

У ПЦУ звернулися до духовенства та мирян із проханням на тлі госпіталізації патріарха.

"Закликаємо всеукраїнську паству підносити посилені молитви за здоров'я Святішого патріарха Філарета", - зазначили у пресслужбі.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донеччині та присвятив церковному служінню понад 75 років.

У радянський період він став першим етнічним українцем за 150 років на посаді Митрополита Київського і Галицького (1966-1992), а після проголошення незалежності України очолив рух за автокефалію національної церкви.

Протягом 23 років (1995-2018) він був предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату.

У 2018 році ієрарх зіграв вирішальну роль в Об'єднавчому соборі, добровільно знявши свою кандидатуру на посаду предстоятеля нової церкви для отримання Томосу.

Попри подальші канонічні суперечки та формальний вихід із синоду ПЦУ 2020 року, він зберіг статус почесного патріарха