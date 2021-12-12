"Патологический страх перед Путиным": посол объяснил отказ Германии давать оружие Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия отказалась давать Украине оружие из-за патологичного страха перед российским президентом Владимиром Путиным. В частности, немцы боятся, что предоставление оружия Украине станет поводом к масштабному применению вооружения со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Зеркало недели" .

"Единственная истинная причина отказа Берлина предоставлять Киеву оборонное вооружение, мощнее давить на россиян в роли посредника и задействовать весь широченный инструментарий рычагов воздействия на Москву, весь имеющийся арсенал, включая остановку "Северного потока-2", патологический страх перед Путиным", - заявил посол.

По его словам, Кремль может реализировать апокалиптические сценарии, в случае предоставления оружия Украине.

"Страх спровоцировать Россию на то, что, по мнению самих немцев, может стать для насильственного режима Кремля поводом к масштабному применению оружия и реализации других апокалиптических сценариев. И это действительно очень грустно", - заявил Мельник.