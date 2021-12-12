"Патологічний страх перед Путіним": посол пояснив відмову Німеччини давати зброю Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, німці бояться, що надання зброї Україні стане приводом до масштабного застосування озброєння з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Дзеркало тижня" .

"Єдина справжня причина відмови Берліна надавати Києву оборонне озброєння, потужніше тиснути на росіян в ролі посередника і задіяти весь широченний інструментарій важелів впливу на Москву, весь наявний арсенал, включаючи зупинку "Північного потоку-2", патологічний страх перед Путіним", - заявив посол.

За його словами, Кремль може реалізувати апокаліптичні сценарії, у разі надання зброї Україні.

"Страх спровокувати Росію на те, що, на думку самих німців, може стати для насильницького режиму Кремля приводом до масштабного застосування зброї та реалізації інших апокаліптичних сценаріїв. І це дійсно дуже сумно", - заявив Мельник.