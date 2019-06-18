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Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 22:25
Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"
Иллюстративное фото (УНИАН)

В здание терминала F не могут попасть около 100 пассажиров

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что пассажиры устроили протест из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Впрочем 18 июня вылет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 чераня рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" в Шарм-эль-Шейх, Хургаде задерживались более чем на сутки.

РБК-Украина писало, что рейсы SkyUp из "Борисполя" выполняются по расписанию. Первый заместитель генерального директора Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне отметил, что постановление суда еще не вступило в законную силу, в связи с подачей апелляции SkyUp Airlines на решение суда первой инстанции.

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