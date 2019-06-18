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Пасажири заблокували один із терміналів у "Борисполі"

Новини » Надзвичайні події    18.06.2019 - 22:25
Пасажири заблокували один із терміналів у "Борисполі"
Ілюстративне фото (УНІАН)

До будівлі терміналу F не можуть потрапити близько 100 пасажирів

Пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ - Батумі заблокували вхід до терміналу F у Борисполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що пасажири влаштували протест через відтермінування рейсу, який мав відлетіти о 8:30 за Києвом. Наразі до будівлі терміналу не можуть потрапити близько 100 пасажирів.

16 червня авіакомпанія YanAir на своїй сторінці у Facebook повідомила, що літак відправиться о 13:00. Вранці 18 червня пост було відредаговано двічі, час вильоту спочатку змінили на 15:00, а згодом на 18:00. Втім 18 червня політ відкладали ще кілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

Пізніше стало відомо, що вхід до терміналу F розблоковано. Реєстрацію на рейс оголосили приблизно о 22:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 чераня рейси авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Шарм-ель-Шейху, Хургади затримувалися більш ніж на добу

РБК-Україна писало, що рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом. Перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Євгеній Дихне зазначив, що ухвала суду ще не набрала законної сили, у зв’язку з поданням апеляції SkyUp Airlines на ухвалу суду першої інстанції.

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