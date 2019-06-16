В аэропорту Львова задерживаются вылеты в Египет

Иллюстративное фото (УНИАН)

Рейсы задерживаются более чем на сутки

Рейсы авиакомпании "Буковина Эйрлайнз" до Шарм-эль-Шейха и Хургады задерживаются более чем на сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный аэропорт "Львов" в Facebook.

В аэропорту сообщили, что рейс BKV2093 с вылетом в Хургаду задерживается до 18:00 16 июня 2019, а прилет из Хургады рейсом BKV2094 задерживается до 02:50 17 июня 2019.

"Рейс BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх задерживается с вылетом до 13-40 16.06.2019 (плановый 04-00 16.06.2019), поскольку будет выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12-50", - заявили в аэропорту "Львов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов до Львова. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять п'пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

Напомним, что рейсы SkyUp из "Борисполя" выполняются по расписанию. Первый заместитель генерального директора Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхне отметил, что постановление суда еще не вступило в законную силу, в связи с подачей апелляции SkyUp Airlines на решение суда первой инстанции.