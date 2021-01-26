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Пассажирские перевозки за карантинный год в Украине упали вдвое

Автор: Александр Белоус

В 2020 году пассажирооборот предприятий транспорта составил 49,380 млрд.пас.км. Это на 53,9% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, услугами пассажирского транспорта за год воспользовались 2,569 млрд пассажиров, что на 39,7% меньше, чем в 2019 году.

Самое больше сокращение количества пассажиров зафиксировано в авиационном транспорте - на 65%, на железнодорожном транспорте - на 66,2%, в метро - на 42,5%, в автомобильном транспорте - на 40,8%.

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Согласно данным Госстата, грузооборот транспорта сократился на 14,3% до 290,4 млрд.ткм. Всего было перевезено 600 млн тонн грузов, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, резкое сокращение пассажирооборота началось в марте 2020 года после введения жесткого карантина.

Как сообщало РБК-Украина, восстановление пассажирских авиаперевозок будет зависеть от скорости начала применения вакцины против COVID-19. Евроконтроль разработал три сценария восстановления отрасли.

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