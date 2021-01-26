ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пасажирські перевезення за карантинний рік в Україні впали вдвічі

Автор: Олександр Білоус

У 2020 році пасажирооборот підприємств транспорту склав 49,380 млрд.пас.км. Це на 53,9% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, послугами пасажирського транспорту за рік скористалися 2,569 млрд пасажирів, що на 39,7% менше, ніж у 2019 році.

Найбільше скорочення кількості пасажирів зафіксовано в авіаційному транспорті - на 65%, на залізничному транспорті - на 66,2%, в метро - на 42,5%, в автомобільному транспорті - на 40,8%.

Популярні новини

Згідно з даними Держстату, вантажообіг транспорту скоротився на 14,3% до 290,4 млрд.ткм. Всього було перевезено 600 млн тонн вантажів, що на 11,2% менше, ніж у 2019 році.

Нагадаємо, різке скорочення пасажирообороту почалося в березні 2020 року після введення жорсткого карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, відновлення пасажирських авіаперевезень буде залежати від швидкості початку застосування вакцини проти COVID-19. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Державна служба статистикипассажироперевозкипассажиры