Пасажирів буде четверо. Стало відомо, хто ще полетить в космос з Безосом

Мільярдер, глава Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос запросив приєднатися до свого польоту в космос 82-річну Уоллі Фанк. Вона стане четвертим пасажиром, який полетить в космос на першому пілотованому космічному кораблі New Shepard, створеному компанією Blue Origin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Безоса в Instagram.

"Ніхто не чекав довше. Прийшов час. Ласкаво просимо в команду, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня в якості нашого почесного гостя", - написав глава Amazon.

Уоллі Фанк народилася в 1939 році в штаті Нью-Мексико, де її батьки володіли мережею магазинів. У 1960-х вона і ще 12 жінок стали учасницями програми Mercury 13, в рамках якої їх готували до польоту в космос. Однак після завершення навчання, космічну програму закрили і ніхто з її учасниць так і не відправився в космос.

Безос зазначив, що Фанк була кращою в програмі. Після цього вона працювала льотним інструктором, а пізніше стала першою жінкою-слідчим Федерального управління цивільної авіації (FAA) і займалася розслідуванням авіакатастроф.