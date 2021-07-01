Пасажирів буде четверо. Стало відомо, хто ще полетить в космос з Безосом
Мільярдер, глава Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос запросив приєднатися до свого польоту в космос 82-річну Уоллі Фанк. Вона стане четвертим пасажиром, який полетить в космос на першому пілотованому космічному кораблі New Shepard, створеному компанією Blue Origin.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Безоса в Instagram.
"Ніхто не чекав довше. Прийшов час. Ласкаво просимо в команду, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня в якості нашого почесного гостя", - написав глава Amazon.
Уоллі Фанк народилася в 1939 році в штаті Нью-Мексико, де її батьки володіли мережею магазинів. У 1960-х вона і ще 12 жінок стали учасницями програми Mercury 13, в рамках якої їх готували до польоту в космос. Однак після завершення навчання, космічну програму закрили і ніхто з її учасниць так і не відправився в космос.
Безос зазначив, що Фанк була кращою в програмі. Після цього вона працювала льотним інструктором, а пізніше стала першою жінкою-слідчим Федерального управління цивільної авіації (FAA) і займалася розслідуванням авіакатастроф.
Відзначимо, що разом з Джеффом Безосом і Уоллі Фанк в космос відправляться брат мільярдера Марк Безос і переможець аукціону, ім'я якого поки не розголошується.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо все піде за планом, то Безос стане першим з космічних магнатів-мільярдерів, який здійснить політ у космос на своїй ракеті.
Крім того, раніше космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса продала місце на перший туристичний політ у космос за 28 млн доларів.