Пассажиропоток через аэропорты Украины за год увеличился почти на 20%

Пассажиропотоки через аэропорты Украины по 2019 год выросли в сравнении с предыдущим 2018 годом на 18,5% и составили 24,3 млн человек в т.ч. в международном сообщении - на 19,8% и составили 22,0 млн человек. Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

По данным ведомства, за 2019 год объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с 2018 годом на 9,5% и составили 13,7 млн человек, в т.ч. международные - на 9,7% и составили 12,6 млн человек.

В в течение января-декабря 2019 года украинскими авиакомпаниями выполнено 102,6 тысяч коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%), в т.ч. международных - 86,2 тысяч (рост на 2,6%).

Как сообщало РБК-Украина, пассажиропотоки через аэропорты Украины за 2018 год увеличились на 24,5% и составили 20,5 млн человек, в т.ч. в международном сообщении - на 25,8% и составили 18,4 млн человек.

Напомним, в 2018 году всеми видами транспорта Украины было выполнен пассажирооборот в объеме 103,8 млрд пассажиро-километров, что на 4,4% больше, чем в 2017 году. Наибольший рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины: за 2018 год количество пассажиров увеличилось на 17% до 12,4 млн, а пассажирооборот вырос на 25% до 25432,6 млн пассажиро-километров.