Пассажиропоток аэропорта Ярославского в Харькове с начала года увеличился на 71%
Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, с ноября по декабрь 2021 года увеличил пассажиропоток на 71% за в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM" из группы DCН.
"В начале ноября мы приветствовали миллионного пассажира в 2021 году - и окончательно почувствовали, что развитие возвращается к допандемическим темпам. Всего же за одиннадцать месяцев услугами аэропорта воспользовались 1 млн 68,2 тыс. пассажиров - это на 71% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество вылетов также выросло на 50% - их состоялось 4 860", - сообщили в пресс-службе.
Итоги ноября также впечатляют - плюс 75% к показателям ноября 2020 года по количеству вылетов: на протяжении месяца их было 436, тогда как годом ранее - 249.
Общий пассажиропоток за месяц составил 92 тыс. человек. Это на 155% больше, чем за такой же период прошлого года.
В пятерку самых популярных среди харьковских пассажиров международных направлений вошли Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Марса-Алам и Будапешт.
Пресс-служба компании сообщила, что рост ноябрьских показателей связан с тем, что аэропорт расширил возможности для путешествий из Харькова. Так после перерыва для пассажиров снова открыты шесть европейских направлений от лоукост-авиаперевозчика Ryanair: в Вильнюс, Варшаву (аэропорт Модлин), Познань, Краков, Милан (аэропорт Бергамо) и Будапешт.
Авиакомпания Wizz Air возобновила сообщение с Будапештом и Веной и расширила свою маршрутную сеть направлениями "Харьков-Милан" и "Харьков-Рим" - в первые рейсы из харьковского аэропорта самолеты проводили с начала ноября. Также возросла частота перелетов из Харькова в Стамбул - лайнеры авиакомпании Turkish Airlines стали осуществлять вылеты из аэропорта Ярославского 9 раз в неделю.
Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона.
Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.
Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить свой первый исторический рекорд: за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников.
По количеству пассажиров Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году Международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.
Как ранее сообщалось, группа DCH Александра Ярославского также начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".