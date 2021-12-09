Пассажиропоток аэропорта Ярославского в Харькове с начала года увеличился на 71%

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, с ноября по декабрь 2021 года увеличил пассажиропоток на 71% за в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM" из группы DCН.

"В начале ноября мы приветствовали миллионного пассажира в 2021 году - и окончательно почувствовали, что развитие возвращается к допандемическим темпам. Всего же за одиннадцать месяцев услугами аэропорта воспользовались 1 млн 68,2 тыс. пассажиров - это на 71% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество вылетов также выросло на 50% - их состоялось 4 860", - сообщили в пресс-службе.

Итоги ноября также впечатляют - плюс 75% к показателям ноября 2020 года по количеству вылетов: на протяжении месяца их было 436, тогда как годом ранее - 249.

Общий пассажиропоток за месяц составил 92 тыс. человек. Это на 155% больше, чем за такой же период прошлого года.

В пятерку самых популярных среди харьковских пассажиров международных направлений вошли Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Марса-Алам и Будапешт.

Пресс-служба компании сообщила, что рост ноябрьских показателей связан с тем, что аэропорт расширил возможности для путешествий из Харькова. Так после перерыва для пассажиров снова открыты шесть европейских направлений от лоукост-авиаперевозчика Ryanair: в Вильнюс, Варшаву (аэропорт Модлин), Познань, Краков, Милан (аэропорт Бергамо) и Будапешт.

Авиакомпания Wizz Air возобновила сообщение с Будапештом и Веной и расширила свою маршрутную сеть направлениями "Харьков-Милан" и "Харьков-Рим" - в первые рейсы из харьковского аэропорта самолеты проводили с начала ноября. Также возросла частота перелетов из Харькова в Стамбул - лайнеры авиакомпании Turkish Airlines стали осуществлять вылеты из аэропорта Ярославского 9 раз в неделю.