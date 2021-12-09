Пасажиропотік аеропорту Ярославського у Харкові з початку року збільшився на 71%

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, з листопада по грудень 2021 року збільшив пасажиропотік на 71% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії-оператора харківського аеропорту "New Systems AM" з групи DCН.

"На початку листопада ми вітали мільйонного пасажира в 2021 році - і остаточно відчули, що розвиток повертається до допандемічних темпів. Усього ж за одинадцять місяців послугами аеропорту скористалися 1 млн 68,2 тис. пасажирів - це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Кількість вильотів також зросла на 50% - їх відбулося 4 860", - повідомили в прес-службі.

Підсумки листопада також вражають - плюс 75% до показників листопада 2020 року за кількістю вильотів: протягом місяця їх було 436, тоді як роком раніше - 249.

Загальний пасажиропотік за місяць склав 92 тис. осіб. Це на 155% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п'ятірки найпопулярніших серед харківських пасажирів міжнародних напрямків увійшли Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Марса-Алам та Будапешт.

Прес-служба компанії повідомила, що зростання листопадових показників пов'язане з тим, що аеропорт розширив можливості для подорожей із Харкова. Так після перерви для пасажирів знову відкрито шість європейських напрямків від лоукост-авіаперевізника Ryanair: у Вільнюс, Варшаву (аеропорт Модлін), Познань, Краків, Мілан (аеропорт Бергамо) та Будапешт.

Авіакомпанія Wizz Air відновила сполучення з Будапештом та Віднем і розширила свою маршрутну мережу напрямками "Харків-Мілан" та "Харків-Рим" - у перші рейси з харківського аеропорту літаки проводили з початку листопада. Також зросла частота перельотів з Харкова до Стамбула - лайнери авіакомпанії Turkish Airlines стали здійснювати вильоти з аеропорту Ярославського 9 разів на тиждень.