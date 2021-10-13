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Ярославский: аэропорт в Днепре реально построить уже к концу следующего года

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Днепр, Среда 13 октября 2021 21:42
Ярославский: аэропорт в Днепре реально построить уже к концу следующего года Фото: Александр Ярославский (пресс-служба DCH)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Александр Ярославский рассказал, что по состоянию на сегодня уже удалось пройти несколько важных этапов строительства аэропорта в Днепре. В частности, общестроительные работы по пассажирскому терминалу проделаны на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ярославского местному "Информатору".

По его словам, бетонные работы и установка металлоконструкций сейчас идут на отметке 3.0, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей.

Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков - верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

В проект создания аэровокзального комплекса Международного аэропорта "Днепр" DCH уже инвестировала более 200 млн гривен.

"Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор - Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт", - сообщил Ярославский.

Ярославский: аэропорт в Днепре реально построить уже к концу следующего года

Как известно, компания Onur Construction International победила в тендере на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепр".

Согласно условиям торгов, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру.

По информации днепровских изданий, Onur уже подписала договор и планирует выйти на стройплощадку в начале следующей недели.

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Александр Ярославский Днепр
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