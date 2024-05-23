У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів: деталі

У центрах "Паспортного сервісу" за кордоном відновили порядок "живої черги" на подачу заяв-анкет на оформлення документів. Із 15 квітня був доступний лише онлайн-запис для отримання послуг у всіх закордонних підрозділах ДП "Документ".

Водночас подати заяву на оформлення документів у "Паспортному сервісі" у Стамбулі українці зможуть лише до 24 травня. Із 25 травня до 30 вересня 2024 року мобільні комплекси у цьому місті будуть працювати лише для видачі готових документів, які були оформлені до 24 травня. Це пов'язано із початком процесу припинення діяльності підрозділу ДП "Документ" на території Туреччини.

У паспортних сервісах за кордоном наразі не приймають заяви на оформлення документів у чоловіків призовного віку. Зазначається, що з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів громадянам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років відбуватиметься за умови наявності військово-облікових документів.

"Порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений. У зв'язку з чим прийом документів вказаної категорії чоловіків тимчасово припиняється до прийняття відповідної постанови", - пояснюється на сайті "Паспортного сервісу".

Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на офіційних ресурсах ДП "Документ".