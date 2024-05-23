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У паспортних сервісах за кордоном змінили умови прийому документів: деталі

Фото: Паспортний сервіс за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У закордонних підрозділах ДП "Документ" за кордоном відновлюють порядок "живої черги" при оформленні документів. Подати заяву без попереднього запису можна з 22 травня.

Водночас частині українських громадян за кордоном послуги у паспортних сервісах наразі недоступні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на pasport.org.ua.

У центрах "Паспортного сервісу" за кордоном відновили порядок "живої черги" на подачу заяв-анкет на оформлення документів. Із 15 квітня був доступний лише онлайн-запис для отримання послуг у всіх закордонних підрозділах ДП "Документ".

Водночас подати заяву на оформлення документів у "Паспортному сервісі" у Стамбулі українці зможуть лише до 24 травня. Із 25 травня до 30 вересня 2024 року мобільні комплекси у цьому місті будуть працювати лише для видачі готових документів, які були оформлені до 24 травня. Це пов'язано із початком процесу припинення діяльності підрозділу ДП "Документ" на території Туреччини.

У паспортних сервісах за кордоном наразі не приймають заяви на оформлення документів у чоловіків призовного віку. Зазначається, що з 18 травня 2024 року оформлення паспортних документів громадянам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років відбуватиметься за умови наявності військово-облікових документів.

"Порядок визначення дійсності військово-облікових документів на сьогоднішній день не встановлений. У зв'язку з чим прийом документів вказаної категорії чоловіків тимчасово припиняється до прийняття відповідної постанови", - пояснюється на сайті "Паспортного сервісу".

Детальні роз’яснення щодо нового порядку отримання послуг будуть опубліковані на офіційних ресурсах ДП "Документ". 

Нагадаємо, ми писали, які послуги продовжує надавати ДП "Документ" за кордоном. 23 квітня призупинили видачу готових документів через технічні причини.

Також ми розповідали, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.

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