В паспортных сервисах за границей изменили условия приема документов: детали

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" за границей восстанавливают порядок "живой очереди" при оформлении документов. Подать заявление без предварительной записи можно с 22 мая.
В то же время части украинских граждан за границей услуги в паспортных сервисах пока недоступны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на pasport.org.ua.
В центрах "Паспортного сервиса" за границей возобновили порядок "живой очереди" на подачу заявлений-анкет на оформление документов. С 15 апреля была доступна только онлайн-запись для получения услуг во всех зарубежных подразделениях ГП "Документ".
В то же время, подать заявление на оформление документов в "Паспортном сервисе" в Стамбуле украинцы смогут только до 24 мая. С 25 мая по 30 сентября 2024 года мобильные комплексы в этом городе будут работать только для выдачи готовых документов, оформленных до 24 мая. Это связано с началом процесса прекращения деятельности подразделения ГП "Документ" на территории Турции.
В паспортных сервисах за рубежом не принимают заявления на оформление документов у мужчин призывного возраста. Отмечается, что с 18 мая 2024 года оформление паспортных документов гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет происходить при наличии военно-учетных документов.
"Порядок определения действительности военно-учетных документов на сегодняшний день не установлен. В связи с чем прием документов указанной категории мужчин временно прекращается до принятия соответствующего постановления", - поясняется на сайте "Паспортного сервиса".
Подробные разъяснения о новом порядке получения услуг будут опубликованы на официальных ресурсах ГП "Документ".
Напомним, мы писали, какие услуги продолжает предоставлять ГП "Документ" за границей. 23 апреля приостановили выдачу готовых документов по техническим причинам.
Также мы рассказывали ,какие услуги граждане Украины могут получить в консульствах и центрах ГП "Документ" за рубежом.
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