В паспортных сервисах за границей изменили условия приема документов: детали

В центрах "Паспортного сервиса" за границей возобновили порядок "живой очереди" на подачу заявлений-анкет на оформление документов. С 15 апреля была доступна только онлайн-запись для получения услуг во всех зарубежных подразделениях ГП "Документ".

В то же время, подать заявление на оформление документов в "Паспортном сервисе" в Стамбуле украинцы смогут только до 24 мая. С 25 мая по 30 сентября 2024 года мобильные комплексы в этом городе будут работать только для выдачи готовых документов, оформленных до 24 мая. Это связано с началом процесса прекращения деятельности подразделения ГП "Документ" на территории Турции.

В паспортных сервисах за рубежом не принимают заявления на оформление документов у мужчин призывного возраста. Отмечается, что с 18 мая 2024 года оформление паспортных документов гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет происходить при наличии военно-учетных документов.

"Порядок определения действительности военно-учетных документов на сегодняшний день не установлен. В связи с чем прием документов указанной категории мужчин временно прекращается до принятия соответствующего постановления", - поясняется на сайте "Паспортного сервиса".

Подробные разъяснения о новом порядке получения услуг будут опубликованы на официальных ресурсах ГП "Документ".