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Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 17:58
Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - отметил глава министерства Максим Степанов.

Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.

"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".

Как писало РБК-Украина, единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. В нем будут указаны данные о вакцинации от COVID-19.

Так, в конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации.

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