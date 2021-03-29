Паспорти вакцинації для українців: якими будуть і хто зможе отримати

Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінцифрою перебувають на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для українців . Його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення.

"У ньому повинна міститися інформація, коли людина вакцинована, який термін дії вакцини згідно з інструкцією. Ми передбачимо, щоб документ був максимально зручним", - зазначив глава міністерства Максим Степанов.



Він підкреслив, що проект документа уже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.

"Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб", - додав глава МОЗ.