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Паспорти вакцинації для українців: якими будуть і хто зможе отримати

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 17:58
Паспорти вакцинації для українців: якими будуть і хто зможе отримати Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінцифрою перебувають на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для українців. Його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Telegram.

"У ньому повинна міститися інформація, коли людина вакцинована, який термін дії вакцини згідно з інструкцією. Ми передбачимо, щоб документ був максимально зручним", - зазначив глава міністерства Максим Степанов.

Він підкреслив, що проект документа уже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.

"Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб", - додав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".

Як писало РБК-Україна, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. У ньому будуть вказані дані про вакцинацію від COVID-19.

Так, у кінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію.

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