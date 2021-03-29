Паспорти вакцинації для українців: якими будуть і хто зможе отримати
Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінцифрою перебувають на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації для українців. Його отримають громадяни, які зроблять дві дози щеплення.
"У ньому повинна міститися інформація, коли людина вакцинована, який термін дії вакцини згідно з інструкцією. Ми передбачимо, щоб документ був максимально зручним", - зазначив глава міністерства Максим Степанов.
Він підкреслив, що проект документа уже фактично готовий, але дата його запуску ще не узгоджена.
"Залишилися суто технічні питання, які ми з Мінцифрою достатньо швидко вирішимо. Зрозуміло, що ми почнемо введення паспортів, коли буде провакцинована більша кількість осіб", - додав глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".
Як писало РБК-Україна, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. У ньому будуть вказані дані про вакцинацію від COVID-19.
Так, у кінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинацію.