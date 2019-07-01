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Паспорти подорожчали з 1 липня

Новини » Економіка    01.07.2019 - 10:00
Паспорти подорожчали з 1 липня
Фото: біометричний паспорт (dmsu.gov.ua)

Вартість оформлення зросла на 22-28%

Вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищується з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної міграційної служби України.

Згідно з постановою Кабміну, вартість оформлення закордонного паспорта за 20 днів зросте з 557,32 грн до 682 грн, а за сім днів - з 1034 грн до 810,32 грн.

Вартість ID-картки за 20 днів зросте з 279 грн до 345 грн, за 10 днів - з 366 грн до 471 грн.

Крім того, подорожчають біометричні посвідчення для іноземців - на тимчасове та постійне проживання.

Паспорти подорожчали з 1 липняdmsu.gov.ua

Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Паспорти подорожчали з 1 липняdmsu.gov.ua

Нагадаємо, ДМС почала оформлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон з 2015 року, а з 2016 року в Україні розпочато оформлення паспортів громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм.

Відзначимо, за інформацією Державної міграційної служби України, станом на червень 2019 року в Україні вже оформлено понад 3,2 млн паспортів нового зразка в вигляді ID-картки.

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