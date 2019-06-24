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В Украине подорожают паспорта

Новости » Общество    24.06.2019 - 18:12
В Украине подорожают паспорта
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

С 1 июля подорожает стоимость оформления паспортов на 30%

В Украине с 1 июля подорожает стоимость оформления паспортов с бесконтактным электронным носителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины. 

Как сообщается, оформление паспортов подорожает на не более 30%. 

Речь идет о паспорте гражданина Украины (ID-карта), паспорте гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Таким образом стоимость изготовления ID-картки сроком на 20 рабочих дней возрастет с 279 грн до 345 грн. (126 грн. - стоимость админуслуги и 219 грн. - стоимость бланка). 

Стоимость несрочного биометрического паспорта теперь составит 682 грн вместо 557,32 грн, а срочного 1034 грн, а не 810,32 грн.

 

Напомним, Государственная миграционная служба сообщила, что за два года безвизового режима с Евросоюзом почти 9 млн граждан Украины получили биометрические паспорта. По информации ведомства, количество украинцев, которые получают зарубежные биометрические паспорта, постоянно растет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляют (52%), что никогда не были за границей.

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