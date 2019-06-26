НБУ упростит доступ к банковским услугам по паспорту в виде ID-карты

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В банках установят терминалы для считывания информации с ID-карточек

Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, после внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде.

"Это даст возможность значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг и сделает их доступнее для граждан", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карт.

Напомним, что украинские финансовые учреждения должны осуществлять обслуживание граждан с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. В то же время ID-карта используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), который выдавался гражданам ранее.

По информации Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено свыше 3,2 млн паспортов нового образца.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разделила с Польшей последнее место по уровню финансовой грамотности среди стран, где проводился опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).