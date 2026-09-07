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Паспорт "за заслуги": у сім'ї Лаврова знайшли громадянство ОАЕ

22:52 07.09.2026 Пн
2 хв
Нові документи були видані вже після початку повномасштабної війни
aimg Валерій Ульяненко
Паспорт "за заслуги": у сім'ї Лаврова знайшли громадянство ОАЕ Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
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У сім'ї міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова знайшли громадянство ОАЕ. Вони отримали паспорти після початку повномасштабної війни та введення західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Фонду боротьби з корупцією" в X.

Зазначається, що кохана очільника МЗС РФ Світлана Полякова отримала еміратський паспорт із офіційним формулюванням "за заслуги перед державою". Її донька, Поліна Ковальова, також стала громадянкою ОАЕ ще у грудні 2022 року.

Представники фонду наголошують, що до отримання нового громадянства Ковальова багато років поспіль мешкала у Британії. Там вона володіє розкішним майном, вартість якого оцінюють у 4,4 мільйона фунтів стерлінгів (майже 5,95 млн доларів).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження жорстких санкційних обмежень родичка російського міністра покинула територію Британії.

Вона переїхала на Близький Схід, влаштувалася на роботу в компанію Qatar Investment у катарській столиці Доха та отримала новий паспорт.

Нагадаємо, Лавров заявив, що нещодавні події у відносинах Росії та Німеччини свідчать про "початок справжньої війни". Його слова пролунали на тлі звинувачень Берліна на адресу Москви в організації атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Крім того, нещодавно Лавров заявив, що команда російського диктатора має власний підхід до президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни РФ проти України.

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