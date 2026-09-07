Паспорт "за заслуги": у семьи Лаврова нашли гражданство ОАЭ

В семье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнаружили гражданство ОАЭ. Они получили паспорта после начала полномасштабной войны и введения западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Фонда борьбы с коррупцией" в X.

Отмечается, что возлюбленная главы МИД РФ Светлана Полякова получила эмиратский паспорт с официальной формулировкой "за заслуги перед государством". Ее дочь Полина Ковалева также стала гражданкой ОАЭ еще в декабре 2022 года.

Представители фонда подчеркивают, что до получения нового гражданства Ковалева много лет подряд проживала в Британии. Там она владеет роскошным имуществом, стоимость которого оценивается в 4,4 миллиона фунтов стерлингов (около 5,95 млн долларов).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения жестких санкционных ограничений родственница российского министра покинула территорию Британии.

Она переехала на Ближний Восток, устроилась на работу в компанию Qatar Investment в катарской столице Доха и получила новый паспорт.