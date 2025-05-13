Паспорт України не обов'язковий? У Міноборони сказали, чи дають статус УБД іноземцям

Чим регулюється отримання статусу УБД

В Міноборони нагадали, що отримання статусу учасника бойових дій регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Так, законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які:

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

Тим часом до категорії військовослужбовців можуть прирівнюватись:

іноземці;

особи без громадянства.

Якщо вони - відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - проходять військову службу у Збройних силах України.

Чи можуть іноземці й особи без громадянства отримати статус УБД

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій", - розповів директор Департаменту соціального забезпечення МОУ, полковник Сергій Галімський.

Статус УБД можуть отримати не лише громадяни України (ілюстрація: mod.gov.ua)

Він додав, що ці особи "мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України".

Отже, іноземці або особи без громадянства можуть отримати статус УБД, якщо: