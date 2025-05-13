Паспорт Украины не обязателен? В Минобороны сказали, дают ли статус УБД иностранцам

В целом участники боевых действий - это люди, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины. Учитывая это в Министерстве обороны объяснили, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
В Минобороны напомнили, что получение статуса участника боевых действий регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.
Так, законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые:
Между тем к категории военнослужащих могут приравниваться:
Если они - согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" - проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.
"Учитывая вышесказанное, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий", - рассказал директор Департамента социального обеспечения МОУ, полковник Сергей Галимский.
Он добавил, что эти лица "должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины".
Следовательно, иностранцы или лица без гражданства могут получить статус УБД, если:
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