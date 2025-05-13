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Паспорт Украины не обязателен? В Минобороны сказали, дают ли статус УБД иностранцам

Статус УБД обеспечивает защитникам Украины ряд льгот и социальных гарантий (фото: facebook.com/2InternationalLegion)
Автор: Ирина Костенко

В целом участники боевых действий - это люди, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины. Учитывая это в Министерстве обороны объяснили, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Чем регулируется получение статуса УБД

В Минобороны напомнили, что получение статуса участника боевых действий регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

Так, законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые:

  • защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Между тем к категории военнослужащих могут приравниваться:

  • иностранцы;
  • лица без гражданства.

Если они - согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" - проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Могут ли иностранцы и лица без гражданства получить статус УБД

"Учитывая вышесказанное, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий", - рассказал директор Департамента социального обеспечения МОУ, полковник Сергей Галимский.

Статус УБД могут получить не только граждане Украины (иллюстрация: mod.gov.ua)

Он добавил, что эти лица "должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины".

Следовательно, иностранцы или лица без гражданства могут получить статус УБД, если:

  • их деятельность соответствует требованиям украинских законов;
  • они проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как статус УБД влияет на размер пенсии в Украине.

Читайте также, как получить статус УБД или же восстановить удостоверение.

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