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Только паспорт. Резников призвал идти в тероборону

Автор: Александр Белоус

В Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны. Нужен только паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

Он призвал всех украинцев, "кто готов держать оружие, вступать в ряды территориальной обороны".

"Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт. Только паспорт. Даем оружие всем патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага", - сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением на фоне нападения России. Он призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны.

Ранее сообщалось, что украинцам, которые добровольно готовы защищать страну, выдадут оружие для этого следует записаться в территориальную оборону. Также Министерство внутренних дел раздаст оружие ветеранам органов МВД.

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